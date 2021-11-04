Нещеплені працівники з переліку професій про обов'язкову вакцинацію будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати без нарахування стажу за дні відсторонення.

В. о. голови Держслужби України з питань праці Ігор Дегнера заявив, що з 8 листопада від роботи відсторонюватимуть й дистанційних працівників з переліку професій про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Києві.

"Обов'язок стоїть... відсторонити від роботи в цілому. Тому тут немає винятків у частині того, в якому режимі роботи працює працівник. Законодавство передбачає, що роботодавець зобов'язаний цю категорію осіб відсторонити", - зазначив Дегнера.

Він нагадав, що невакциновані працівники відстороняються без збереження заробітної плати та без нарахування стажу за ці дні.

Відсторонення від роботи нещеплених співробітників: хто потрапить під обмеження

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада набуває чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх терпідрозділів, місцевих держадміністрацій і їхніх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їхньої власності.

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Працівники вищевказаних організацій, які не матимуть щеплення проти COVID-19, з 8 листопада будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються.

Не будуть відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

Такий медичний висновок з тримісячним терміном дії можуть також отримати й люди, які перехворіли на COVID-19, тому за наявності такої довідки підстав для їхнього відсторонення не буде.

Працівників, які станом на 8 листопада отримали принаймні одну дозу вакцини, також не будуть відстороняти від роботи.

Автор: Антоніна Доломанжи