Цей новий підручник ще не видали, але він може потрапити до українських дітей вже наступного року.

У мережі вибухнув скандал через новий підручник з історії України для восьмих класів. У підручнику виявили відверту пропаганду "русского мира".

Про це повідомляється в сюжеті "Сьогодні".

Наприклад, в книзі йдеться, що"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь".

Як повідомляється, цей шкільний посібник ще не надрукували й не видали, але він може потрапити до українських дітей вже наступного року.

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Безліч помилок помітив професор і доктор історичних наук Віктор Брехуненко - один з восьми експертів, що надавали рецензії на підручник. Особливо його обурив уривок про часи освоєння Харківщини й Сумщини в XVII столітті: "Українці відправлялися туди на сезонні роботи, полювати, рибалити, пасічникувати тощо. Простір освоювали шляхом наближеного до первісних часів протистояння людини і природи".

За словами професора, підручники навіть на плагіат не перевірили, а його там величезна кількість: "Маса системних помилок, маса фактологічних помилок. Цей підручник транслює в голови учнів московські ідеологеми "русского мира" і концепції "Новоросії", – розповів Брехуненко.

Однак такої думки дотримуються лише два експерти, які читали майбутні шкільні підручники з історії. Але решта шість фахівців не помітили неправдивих фактів, тому Міносвіти ці підручники рекомендує.

"Росіяни не засновували там міст. Вони будували фортеці для своїх гарнізонів, де не було ніяких міських жителів. Саме ці тези заснування російськими українських міст, а не фортець з каменю – ця тенденція відома з часів Радянського Союзу", – стверджує історик Олександр Алфьоров.

Після скандалу, що вибухнув, в Інституті модернізації змісту освіти, який і проводив конкурс, призначили додаткову перевірку.

Якщо ж недоліків не виявлять, книги все ж можуть потрапити в шкільні бібліотеки.

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Автор: УНІАН