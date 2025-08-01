Внаслідок атаки Російської Федерації по столиці України вже відомо про 28 загиблих, але під завалами ще можуть бути люди.
Про це сказав речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону. "Внаслідок терористичного акту загинуло на даний момент вже 28 людей. Тільки що передали інформацію, що ще одну людину в Святошинському районі з-під уламків 9-поверхівки витягнули наші рятувальники", - зазначив він.
При цьому Хорунжий сказав, що є ймовірність, що будуть ще знайдені люди, бо продовжується розбір завалів, працює інженерна техніка, рятувальники, психологи, а волонтери роздають людям їжу.
"Станом на вчора йшлося про пошуки 22 людей. Але ми не зосереджуємося на цих даних, а будемо перевіряти абсолютно всі ділянки в цьому будинку. Тому чітко стверджувати скільки могло бути людей там ми не можем, бо є різні обставини – людина могла поїхати у відпусту, не перебувати в цей час дома або навпаки хтось міг прийти в гості. Тут різні можуть бути варіанти", - сказав Хорунжий.
Він нагадав, що 31 липня в Києві було дві активні локації по яких вдарив ворог. За його словами, у Солом’янському районі – чотириповерховий житловий будинок, де вчора "закрили локацію" – там загинуло троє людей.
Удар по Києву
Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по житловій багатоповерхівці у Києві зросла, серед них 3 дитини.
Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких маленька дитина.