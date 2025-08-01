На даний час відомо, що в результаті вчорашньої атаки Росії по Києву загинуло 28 людей.

Внаслідок атаки Російської Федерації по столиці України вже відомо про 28 загиблих, але під завалами ще можуть бути люди.

Про це сказав речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону. "Внаслідок терористичного акту загинуло на даний момент вже 28 людей. Тільки що передали інформацію, що ще одну людину в Святошинському районі з-під уламків 9-поверхівки витягнули наші рятувальники", - зазначив він.

При цьому Хорунжий сказав, що є ймовірність, що будуть ще знайдені люди, бо продовжується розбір завалів, працює інженерна техніка, рятувальники, психологи, а волонтери роздають людям їжу.

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"Станом на вчора йшлося про пошуки 22 людей. Але ми не зосереджуємося на цих даних, а будемо перевіряти абсолютно всі ділянки в цьому будинку. Тому чітко стверджувати скільки могло бути людей там ми не можем, бо є різні обставини – людина могла поїхати у відпусту, не перебувати в цей час дома або навпаки хтось міг прийти в гості. Тут різні можуть бути варіанти", - сказав Хорунжий.

Він нагадав, що 31 липня в Києві було дві активні локації по яких вдарив ворог. За його словами, у Солом’янському районі – чотириповерховий житловий будинок, де вчора "закрили локацію" – там загинуло троє людей.

Удар по Києву

Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по житловій багатоповерхівці у Києві зросла, серед них 3 дитини.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких маленька дитина.

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