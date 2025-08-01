За ніч рятувальники дістали з-під завалів 10 тіл загиблих.

Кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по житловій багатоповерхівці у Києві зросла до 26, з них 3 дитини.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

"Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей", - додали в ДСНС.

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Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям. З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Там зазначили, що рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора пізно увечері було відомо про 16 загиблих і 159 поранених

Сьогодні у Києві день жалоби.

Удар по Києву в ніч на 31 липня

У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, а під ранок - ракетами. У столиці зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що було пряме влучання ворожої ракети в будинок у Святошинському районі Києва. Ракета влетіла в конструкцію в районі 5-го поверху. Клименко зауважив, що мешканці будинку після влучання провалювалися вниз і їх завалювало бетонними плитами.

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