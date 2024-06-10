За словами члена профільного комітету парламенту, це питання викликало багато дискусій.

Українська влада не планує запроваджувати електронні повістки у електронних застосунках на кшталт "Резерв+". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – пояснив нардеп.

Щодо електронних направлень на ВЛК, Веніславський відповів, що в законі про мобілізацію не регламентували можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна.

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Також член профільного комітету Ради розповів, що наразі не має жодних підстав для збільшення 60-денного терміну для оновлення військово-облікових даних.

"Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала нашому комітету статистику, згідно з якою з 18 травня по 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через "Резерв+", 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП. Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", – додав парламентарій.

Мобілізація в Україні – останні новини

Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Так, працівники підприємств ОПК та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не направляють людей призовного віку на проходження військово-лікарняної комісії. На ВЛК вони будуть викликані окремо пізніше, в разі потреби.

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