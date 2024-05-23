Вигівський звернув увагу на те, що "поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це не передбачено законом".

Поліцейські спільно із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки не вручають. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було у поліції, то це участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", - заявив він.

Вигівський звернув увагу на те, що "поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це не передбачено законом".

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Він пояснив й компетенцію поліції щодо перевірки документів й наголосив, що така норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Вигівський стверджує, що поліцейські мають право перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію". У таких випадках поліція працює за зверненнями від ТЦК і СП, а в них міститься інформація про людину.

Мобілізація в Україні - останні новини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що електронні повістки не будуть надходити до мобільного застосунку "Резерв+".

"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися - повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", - зазначив він.

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