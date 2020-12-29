В Мінреінтеграції розповіли, чи можна вступати абітурієнту з Криму і ОРДЛО до вишів України.

У 2021 році випускники з окупованих територій матимуть можливість вступати до українських вишів.

Про це інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. Він зазначив, що така можливість стала ще легшою, ніж була раніше.

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"По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів, дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій. Плюс у бюджеті-2021 ми отримали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Тому що треба їм допомогти з українською мовою тощо", - сказав Резніков.

Він додав, що наразі в Україні працює два центри — "Донбас Україна" і "Крим Україна" (освітні центри з роботи з абітурієнтами. — ред.). "Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим. Тим паче, що цьогоріч вже не було розділення для вступу — виші однакові для "Донбас Україна" і "Крим Україна". Політика Міністерства — не ділити. Бо й Крим, і окремі райони Донецької та Луганської областей — окуповані території України, і там, і там наші громадяни, які є заручниками. Вони однаково потребують нашого захисту і нашої допомоги" - наголосив міністр.

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Автор: Андрій Василюк