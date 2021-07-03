Судно взято на буксир і буде доставлено в порт Очакова.

Члени екіпажу українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, не постраждали.

Про це речниця регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі одного з телеканалів.

"Фелюгу взято на буксир, і вони направляються в порт виходу «Очаків». Постраждалих на фелюзі, за попередньою інформацією, немає. Всі живі та здорові", – сказала Гуменюк.

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За її словами, на судні виникла технічна несправність, воно було знеструмлено, втратило керування, через що відносилось вітром в море.

Як повідомляв УНІАН, на риболовецькому судні «ОД-2592», коли воно перебувало в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, сьогодні вночі сталася аварія. Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал SOS.

Російські ЗМІ повідомили, що на допомогу «ОД-2592» вийшли ракетний крейсер «Ивановец» Чорноморського флоту та прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ, однак Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію.

За даними українських розвідників, попри отримання сигналу SOS, російські кораблі до українського судна не наближались.

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Автор: Ігор Орел