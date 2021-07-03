Повідомлення про готовність російських кораблів надати допомогу українському риболовецькому судну є черговим фейком.

Російські кораблі ігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна «ОД-2592», яке зазнало аварії в Чорному морі.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони, за даними Головного управління розвідки Міноборони, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну «ОД-2592», що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є «черговим інформаційним заходом Росії».

У Міноборони додали, що поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

Читайте такожЛукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною (відео)При цьому названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер «Ивановец» Чорноморського флоту та прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, попри отримання сигналу SOS.

Що передувало

У суботу вранці Росія заявила, що направила ракетний катер Чорноморського флоту «Ивановец» начебто на «допомогу» українському риболовецькому судну, яке зазнало лиха у Чорному морі.

За даними ДПСУ, риболовецьке судно «ОД-2592» було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал SOS.

З 28 червня по 10 липня в акваторії Чорного моря проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze з участю понад 30 країн, зокрема Україною та США. До них залучили 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Протягом цього часу Росії неодноразово під приводом «тренувань» відправляла у води своїх військових. Вранці, 3 липня, окупанти повідомили про виліт 10 винищувачів і перехоплювачів для нібито відпрацювання ракетних та бомбових ударів по умовному «ворогу».

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Автор: Вікторія Токарєва