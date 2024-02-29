За словами речника Путіна, обговорення таких тем є вкрай небезпечним.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре прокоментував заяви президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправки іноземних військ в Україну.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, Пєсков назвав такі ініціативи небезпечними. За його словами, у такому разі будуть "непоправні наслідки".

"Наші західні партнери, з одного боку, передбачувані, але, з іншого боку, вони, на жаль, починають обговорювати теми, як пряме відправлення військових контингентів в Україну, які можуть завдати непоправної шкоди безпеці та стабільності на континенті та призвести до непоправних наслідків" , - заявив він.

Іноземні війська в Україні - що заявляв Макрон

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн та інших союзників для обговорення подальшого надання підтримки для оборони України у війні з Російською Федерацією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча офіційної згоди немає, він не виключає залучення західних військ на територію України в майбутньому.

Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України. Окрім того, Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

Натомість російський диктатор Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

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