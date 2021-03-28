Голова МОЗ підкреслив, що не буде ставити пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати українців.

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.

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Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

"Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні та безпечні", – сказав Степанов.

Голова МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про віддання переваги будь-якій з вакцин.

Вакцинація від коронавірусу

За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 17 939 осіб. У світі ж останній показник становив приблизно 13,1 млн доз на день.

У світі лідерами за темпами вакцинації є Сейшели (65,8% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини), Мальдіви (61,2%), Ізраїль (57,6%), Великобританія (43,9%) і Чилі (32,8%).

Президент Володимир Зеленський закликав політиків не дискредитувати кампанію з вакцинації проти COVID-19.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні", - сказав він.

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Автор: Андрій Кібальний