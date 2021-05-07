Разом з тим майже 20 тисяч українців одужали за добу від COVID-19. У Києві за минулу добу виявили 611 хворих на коронавірус.

За минулу добу коронавірус в Україні діагностували у 8 404 осіб. Ще 379 пацієнтів померли, 19 453 одужали. Госпіталізували 3 080 людей з підозрою чи підтвердженим захворюванням.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

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За його даними, серед нових хворих — 353 дитини та 185 медпрацівників.

Зазначимо, сьогодні на більше ніж 2 тисячі нових випадків більше, ніж повідомляли вчора.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 105 428 випадків коронавірусу, 1 731 162 одужання та 45 830 смертей. Активними хворими лишаються 328 436 українців.

За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю виявлених випадків і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Коронавірус у Києві: статистика на 7 травня 2021

У Києві за минулу добу виявили 611 хворих на коронавірус. 30 людей померло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у мережі Telegram.

Серед нових інфікованих:

334 жінки віком від 18 до 100 років:

255 чоловіків віком від 18 до 94 років;

7 дівчаток від 2 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

За статистикою усього за період пандемії у столиці 4 750 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 197 968. Одужало минулої доби 1 303 людини. Загалом коронавірус подолали 126 618 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та в Дніпровському (69).

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії здійснили 94 479 тести на коронавірус: методом ПЛР — 39 748, методом ІФА — 14 177. Також зробили 40 554 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,5 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу щеплення проти коронавірусу зробили 37 967 людям. Загалом перше щеплення отримали 821 768 людей, а 428 — завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.

Найбільше за добу вакциновано у Києві (6 026 щеплень), Дніпропетровській (4 358 щеплень), Київській (3 557 щеплень), Львівській (2 789 щеплень) та Херсонській (2 410 щеплень) областях.

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко