Необхідно забезпечити собі захист, бо Росію не відсунеш нікуди від наших кордонів.

Україна повинна завжди бути готова до відсічі агресії з боку Росії, бо її нікуди не дінеш від наших кордонів.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталїі Мосейчук.

"Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищатися. Бо коли ви маєте зброю, то у вас зовсім інші відчуття", - зазначив він.

При цьому Данілов наголосив, що мають бути чітко виписані правила поводження зі зброє.

"Треба дуже обережно поводитися, мають бути певні правила", - зазначив Данілов. При цьому він також зазначив, що людина, маючи зброю, почуває себе більш захищеною.

Володіння зброєю в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні запрацював Єдиний реєстр зброї. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що до ЄРЗ буде внесена вся зброя, яка є на руках у громадян України. За його словами, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Міністр додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів, завдяки чому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина".

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