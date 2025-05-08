Наразі можна говорити лише про можливість відпустки військових для відновлення.

Голова оборонного комітету Олександр Завітневич, говорячи про перспективу ухвалення закону про демобілізацію, наголосив, що слово демобілізація - апріорі не використовується під час дії воєнного стану. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

Водночас, за словами нардепа, обговорюється питання термінів служби.

"Ми говоримо, наприклад, про 6 місяців відпустки чи річну відпустку, щоб людина як мінімум відновилася. Говорили про обов'язковість проходження відновлювальної психологічної допомоги. Це те, що стосується хоча б морально-психологічного стану, не говорячи вже, що у людей є багато хвороб, болячок, комусь поранення треба підлікувати. І це також прораховується", - розповів він.

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За словами Завітневича, зараз це обговорюється з Міністерством оборони і Генеральним штабом.

"Але все залежить від інтенсивності бойових дій. Якщо у нас буде, умовно назвемо, резерв, наприклад, 10 тисяч людей підготовлених, тоді таку ж частину військ можемо відправити з фронту. Але цю кількість повинен надавати Генеральний штаб, коли він має цю кількість людей... Ми можемо говорити про терміни служби, але людину демобілізувати, виключити з обліку взагалі, - зараз це неможливо. Ми говоримо про якусь іншу річ", - пояснив нардеп.

За його словами, останні декілька зустрічей і нарад обговорювали можливість відпустки військових для відновлення.

"Але при цьому Міністерство оборони зараз не розуміє, в якому статусі ці військові тоді будуть. Бо ж хочеться, щоб і платили якісь кошти їм. Щоб людина, коли вона у відпустці, наприклад, 3-6 місяців, якісь кошти отримувала. Ми ж умовно тримаємо його на обліку. Тому там купа різних варіантів. Але це все цифри. Те, що першим необхідно вирішити - як замінити повноцінно на фронті частину людського капіталу. І це також стосується коштів на утримання", - зауважив Завітневич.

Він додав, що відповідний законопроєкт має подати Міністерство оборони.

Можливість демобілізації в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна втратила б третину армії, якщо надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки.

Видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у парламенті писало, що в разі ухвалення Верховною Радою закону про демобілізацію, Україна мала б одномоментно демобілізувати 108 тис. військових, серед яких 14 тис. офіцерів.

Однак у Міноборони думають, як зменшити напругу серед військових через відсутність чітких термінів служби, не послабивши фронт. Зокрема, зазначало видання, йдеться про можливість для бійця, який відслужив 36 місяців, серед яких щонайменше півтора року на "бойових", він зможе пройти безкоштовну двомісячну реабілітацію та отримати додатковий місяць відпустки. Загалом військові відпочиватимуть три місяці.

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