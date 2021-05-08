Чи не в кожному місті на пам'ятних заходах сьогодні поруч можна було побачити ветеранів минулих війн із ветеранами АТО та ООС.

У суботу, 8 травня, в Україні відзначали День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Чи не в кожному місті на пам'ятних заходах сьогодні поруч можна було побачити ветеранів минулих війн із ветеранами АТО та ООС, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЗеленський разом з послами ЄС та G7 прибув на ЛуганщинуДо Луганської області в День пам'яті та примирення приїхав президент Володимир Зеленський із послами країн "Великої сімки". Зокрема, вони відвідали селище Мілове - найсхідніший населений пункт України на кордоні з Росією.

Президент поспілкувався із жителями. За його словами, українці воювали проти нацизму разом з десятками народів і сьогодні так само спільно мають захищати мир та протистояти ворогові.

У Києві до Меморіалу Слави квіти поклали ветерани Другої світової війни та операції Об'єднаних сил. Міський голова Віталій Кличко вкотре наголосив, що цього дня вкрай важливо цінувати кожну "хвилину миру" і тих, хто його дарує Україні.

День пам'яті та примирення у Львові відзначали біля пам'ятного хреста на території колишнього концтабору "Шталаг-328". Це місце смерті 140 тис. військовополонених. Вшанувати пам'ять полеглих зібралися місцеві чиновники, бійці ООС, американські, канадські та німецькі військові й дипломати. Священники різних конфесій провели панахиду.

Читайте такожЗеленський: українці воювали проти нацизму не для того, щоб війна забирала наші життя сьогодніУ Запоріжжі сьогодні на честь полеглих запалили символічний вогонь. На заході були присутні ветерани Другої світової та війни на українському сході. За їх словами, всі полеглі воювали за те, аби звільнити Україну, незалежно від того, коли це відбувалося.

До Меморіалу на Алеї Слави поклали квіти. 8 травня тут вважають днем скорботи. Кожний згадує друзів, які не повернулися з війни.

В Одесі заходи розпочалися із загальноміської хвилини мовчання. Потім біля пам'ятника Невідомому матросу під зливою та грозою відправили міжконфесійний поминальний молебень. Священнослужителі близько десяти конфесій - християнських, юдейської віри, ісламу - молилися разом за мир та спокій в Україні.

Від самого ранку в Харкові несли троянди та гвоздики до Вічного вогню. Під час Другої світової на цьому місці нацисти розстріляли тисячі солдатів і партизан. Військові відсалютували залпами, а загиблих у війні люди вшанували хвилиною мовчання.

День пам'яті та примирення в Україні

В Україні День пам'яті та примирення відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини - 8 травня. Робиться це згідно з указом президента від 24 березня 2015 року, а також - закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який набув чинності 21 травня 2015 року.

Пам'ятний день встановлений з метою "гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих".

Символом Дня пам'яті є червоний мак і гасло "1939-1945. Ніколи знову".

Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до Дня пам'яті та примирення. Він наголосив, що світ має зробити все, аби не допустити такої війни у майбутньому.

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Автор: Катерина Комолова