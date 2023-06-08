Хлопця помістили в притулок у Луганську, та сестрі вдалося оформити над ним опіку.

На територію України вдалося повернути ще одну дитину з окупованого Луганська – 14-річний Павло нарешті зміг возз'єднатися з сестрою.

Як повідомили у Мінреінтеграції, у квітні цього року до міністерства звернулася Анастасія з проханням допомогти повернути з тимчасово окупованої території Луганщини її 14-річного брата Павла.

Зазначається, що свого часу дівчина переїхала з Лисичанська до Дніпра, а її брат залишився на ТОТ.

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"Так трапилося, що нещодавно хлопець став круглим сиротою. Його помістили у притулок в Луганську", - повідомляють у Мінреінтеграції і зазначають, що його сестра, дізнавшись про це, вирішила якнайшвидше його забрати. Вона оформила опіку за спрощеною процедурою, яка діє в Україні на період воєнного стану.

"Днями Анастасія і Павло разом повернулися в Україну. Загалом весь процес повернення зайняв близько місяця. Разом їм довелося подолати непростий шлях. Але возз’єднання родини було того варте", - зазначають у міністерстві.

Депортовані в РФ діти

Раніше повідомлялося, що на Україну вдалося повернути депортованого окупантами хлопця з Маріуполя. 17-річному Вʼячеславу вдалося самостійно вийти на зв’язок з українською владою, щоб повідомити про своє місце перебування.

Загалом на кінець березня Україна встановила імена 19,5 тисяч дітей, яких РФ незаконно вивезла після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти муштрують їх, займаються перевихованням, а потім віддають на всиновлення.

На факти депортації українських дітей відреагував Міжнародкий кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмена країни-агресора Марії Львової-Бєлової за цей злочин.

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