Київ раніше попереджав Іран, що співпраця з РФ та підтримка агресії проти України матимуть свої наслідки.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скандал, пов'язаний з ударами безпілотників по іранських стратегічних об'єктах у ніч на неділю, 29 січня.

Речник відомства Олег Ніколенко у своїх соціальних мережах нагадав Ірану Перську народну мудрість, яка стосується співпраці Тегерана з Російською Федерацією.

При цьому він підкреслив, що Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах, проте Київ раніше попереджав Іран, що за підтримку російської агресії можуть бути наслідки.

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"Нам не відома причина вибухів на іранських об'єктах. Але як говорить перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - написав він.

Удари по стратегічних об'єктах Ірану

У ніч на неділю, 29 січня, в Ірані сталася "бавовна". ЗМІ повідомляли, що по збройовим заводам в Ісфахані та інших провінціях завдали ударів з повітря, ймовірно, безпілотниками.

При цьому іранські ЗМІ поклали провину за інцидент на США і""ще одну країну", виключивши причетність Ізраїлю.

Зі свого боку Пентагон заперечив причетність США й заявив, що за нічною атакою на Іран можуть стояти ізраїльські сили.

На тлі цього в Україні спалахнув скандал. Сьогодні МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі українських офіційних осіб щодо ударів БПЛА по іранських військових об'єктах.

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