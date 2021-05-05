Замглави освітнього комітету пояснив, що тут багато всім відомих причин: складність контролю, лінь, відсутність інтернету, відсутність контролю батьків, відсутність соціальної функції школи.

Заступник глави комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Колебошин вважає, що дистанційне навчання не покращить рівень знань. Також зростає розрив між рівнем освіченості дітей у містах і сільській місцевості.

Як повідомляє прес-служба партії "Слуга народу", нардеп зазначив, що, за результатами дослідження Світового банку, під час карантину змарновано до 0,9 навчального року.

"Причина зрозуміла - недостатня якість навчання. Це не означає, що 90% знань втрачено. Більш точні вимірювання ще попереду. Точно знаю, що дистанційка не покращить рівень знань", - сказав парламентар.

Замглави освітнього комітету пояснив, що тут багато всім відомих причин: складність контролю, лінь, відсутність інтернету, відсутність контролю батьків, відсутність соціальної функції школи.

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"Також сама освіта поляризується сильніше саме в нинішніх умовах - розрив між рівнем освіченості дітей у містах і сільській місцевості зростає. За даними PISA, села в середньому відстають від міст на 2-2,5 роки. Тобто ми дали можливість на доступ до освіти, але відсутня рівноцінна за якістю освіта", - зазначив він.

За словами депутата, не всі громади можуть правильно освоїти кошти, що виділяє держава на забезпечення дистанційки.

"У часи карантину, коли в селі на 5 дітей в сім’ї один комп’ютер - вчиться хтось один. Та й не в усіх вчителів є ноутбуки. У цьому році держава виділила 1 млрд грн антиковідної субвенції, де 20 млн грн пішли на засоби захисту під час ЗНО, а решта на закупівлю ноутбуків вчителям для дистанційного навчання", - розповів нардеп.

Замглави комітету додав, що ноутбуки необхідно придбати і дітям, але "тут необхідна спільна робота і з боку громад".

"Має бути суттєве співфінансування саме з місцевих бюджетів. Поки що рівень освіти страждає: не в усіх є технічні можливості, і не всі батьки контролюють навчання дітей", - підсумував він.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що з початку пандемії якість дистанційної форми навчання покращилася. За цей рік школи отримали величезний досвід і чимало нових рекомендацій до організації навчання.

Дистанційне навчання у школах: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко