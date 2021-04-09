Станом на 8 квітня в Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти, на самоізоляції перебувають 1 608 класів.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
Він повідомив, що в Україні є приблизно 15 тисяч шкіл і діти в 11 тисячах шкіл відвідують заклади освіти.
"Сподіваюсь, до кінця травня ми відкриємо більше шкіл. Бо це соціалізація дитяча, це синергія, зв'язок дитини та вчителя. Дистанційне навчання є лише доповненням і допомогою у скрутний час. Насправді очне навчання нічого не замінить", - додав заступник очільника Міносвіти.
Також Вітренко розповів, що в Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.
"У цій ситуації в першу чергу страждають сумлінні діти, навантаження на яких збільшилося і які сумлінно вивчають програму, яка викладається в школі. Сподіваюсь, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти - вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять", - сказав він.
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