Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Родина з семи осіб потрапила у моторошну аварію в Миколаївській області. Троє померлих і четверо госпіталізованих.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Інцидент стався 6 листопада на трасі М-14 поблизу с. Шевченкове Миколаївського району. Близько 1:48 Chevrolet Lacetti зіткнувся з ВАЗ-2101, у якій і перебувала сім’я з дітьми.

Унаслідок зіткнення ВАЗ перекинувся та злетів у кювет. 33-річний водій і двоє дітей віком 5 і 3 роки загинули на місці. 27-річна жінка і троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

37-річний керманич Chevrolet суттєво не травмувався.

На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей.

Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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Автор: Віолетта Орлова