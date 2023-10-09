Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.

Реальний термін ув’язнення 15 років отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у Дніпрі.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисника затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі.

За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго "заліг на дно", але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським "куратором" і продовжив виконувати його завдання.

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В спецслужбі поінформували, що для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.

"Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником ГРУ.

На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення - суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ повідомила про підозру ще одному керівнику "МВС РФ" на Херсонщині, який викрадав українців. Зловмисник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів.

Наразі він переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини. Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації "ДНР".

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