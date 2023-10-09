Поплічник ворога раніше входив до складу місцевого осередку "ленінського комуністичного союзу молоді".

В Одесі затримали зв’язкового агента-спецназівця ФСБ Росії, зрадник прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту.

Як повідомляє прес-служба Управління Служби безпеки України в Одеській області, у результаті багатоетапної спецоперації в місті викрито агента головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). За даними слідства, він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Для маскування зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. "Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру. Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ", - розповіли у відомстві.

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За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання - намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали. Ворожим поплічником виявився 29-річний житель Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді".

Також він був зв’язковим агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині. У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік підписався на ворожий Telegram-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ. Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який "під прикриттям" перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на "прямий" зв’язок з представником ГРУ", - йдеться у повідомленні.

Після вербування одесит отримав подальші інструкції. Встановлено, що для комунікації зрадник використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень та фото українських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Як повідомляв УНІАН, на Одещині затримали ворожого агента з позивним "Скіф", який хотів залучити до співпраці з Кремлем співробітницю СБУ. Фігурант був учасником проросійського угруповання "Антимайдан" та брав участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі, після чого переховувався в так званій "ПМР".

Перебуваючи у Придністров’ї, він вийшов на представників російської спецслужби та запропонував допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗС України, які розташовані на Одещині, про наявність особового складу та військової техніки на ділянці українсько-придністровського кордону.

Зрадника затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБ України. В Україну зрадника виманили співробітники спецслужби.

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