Одного з них затримали під час одержання понад 7 тисяч доларів.

У Харкові за сприяння фінансуванню міжнародної терористичної організації повідомлено про підозру двом громадянам України, які є вихідцями із Сирії.

Читайте такожСБУ відзвітувала про нейтралізацію 20 хакерських угрупувань та сотні зірваних кібератакПро це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, групою осіб здійснювалися грошові перекази через незаконну систему міжнародних валютних операцій. Гроші переказувались між фізичними особами в Україні та країнах підвищеної терористичної активності, а саме Сирійської Арабської Республіки, Республіки Ірак та інших.

Зазначається, що 10 грудня під час одержання грошових коштів у сумі понад 7 тисяч доларів в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина України, який є вихідцем із Сирії. Встановлено, що зазначена сума призначалась для матеріального сприяння терористичній організації.

Затримання вихідців з Сирії у Харкові: що ще відомо

Обом затриманим повідомлено про підозру (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За місцем мешкання фігурантів провадження проведено обшуки.

За інформацією прес-центру Служби безпеки України, учасники організованої групи діяли у Харкові.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму. Перевіряється точна сума коштів, яку перерахували фігуранти через неформальну платіжну систему.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська