Цьогоріч святкування юдейського нового року припадає на 6-8 вересня.

До міста Умань Черкаської області на святкування Рош га-Шана прибули понад 27,7 тис. хасидів із 10-ти країн світу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 тис. 757 хасидів із 10-ти країн світу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово забезпечують безпеку прочан. Серед напрямків, які сприяють попередженню надзвичайних подій є й профілактичні.

"Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу. Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться у повідомленні.

Святкування Рош га-Шана в Умані

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 6-8 вересня.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

4 вересня в Умані розпочав роботу міжвідомчий штаб для оперативного реагування на всі події під час святкування Рош га-Шана. До його складу включені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної міграційної служби та Національної поліції.

Крім того, разом із поліцейськими та нацгвардійцями в Умані працюють поліцейські Держави Ізраїль.

Автор: Світлана Макринська