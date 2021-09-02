Правоохоронці перебуватимуть в Умані до 11 вересня.

До міста Умань Черкаської області для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шана прибули понад 600 поліцейських та 200 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

"Більш як 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, з 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23 500 тисяч хасидів. Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу. Також з 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю, які нададуть українським колегам допомогу у забезпеченні публічної безпеки та порядку.

Зазначається, що зведений загін налічує 635 працівників поліції з Дніпропетровської, Житомирської, Вінницької, Київської та Черкаської областей. Правоохоронці перебуватимуть в Умані до 11 вересня.

Як повідомили в Управлінні ДСНС України у Черкаській області, в Умані також розгорнуто зведений загін рятувальників.

Його чисельність складає 116 осіб особового складу. Це угруповання підсилене 29 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. У місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також компактного проживання прочан організоване чергування 10 стаціонарних постів.

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 6-8 вересня.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

Автор: Світлана Макринська