Хлопчику стало шкода пожежників, коли ті гасили вогонь під час спеки.

У Харкові розвернулася зворушлива історія. Хлопчик, якого звуть Олександр, купив для пожежників пляшки з холодною водою. За це він отримав чудовий подарунок. Вогнеборці віддячили школяру за його підтримку.

Про те, що добро завжди повертається, розповіли у сюжеті ТСН.

Так, хлопчик йшов містом, коли побачив, як вогнеборці гасять пожежу у багатоповерхівці. У той час на вулиці було +40 градусів, стояла страшенна спека. Школяр вирішив підтримати пожежників, тому придбав для них кілька пляшок холодної води.

Вчинок Олександра розчулив вогнеборців, тому вони вирішили віддячити йому за таку доброту. Школяра запросили на аеродром, там для нього влаштували екскурсію і показали техніку. Окрім цього, пожежники здійснили разом с Сашком та його родичами ознайомчий політ над Харковом.

"Просто пляшка води, і просто тим людям, які цього конче потребують. Маленький вчинок ні до чого не зобов'язує з одного боку. А з іншого боку, яка класна людина зараз стає дорослою і як круто, що ми живемо в одній країні", - прокоментував вчинок школяра з Харкова ведучий "Сніданку" Руслан Сенічкін.

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Автор: Поліна Кузенко