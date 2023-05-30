Наразі чоловік, який колись охороняв дитячий центр, служить у Росгвардії та переслідує українців у Криму.

Колишньому правоохоронцю, який допоміг росіянам захопити дитячий табір "Артек" у Криму, заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Як інформує прес-служба Державного бюро розслідувань, на момент окупації РФ півострова фігурант служив у правоохоронних органах. Зокрема, у 2014 році він охороняв табір "Артек" та всіляко сприяв загарбникам у захопленні цього відомого міжнародного дитячого центру. За "вірну службу" зрадник отримав посаду у незаконно створеному окупантами "Міністерстві внутрішніх справ".

Відео дня

"У 2019 році колишній правоохоронець перейшов до Росгвардії і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму", - розповіли у бюро.

Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає ув’язнення на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Житомирської обласної прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, фігурант – громадянин України (уродженець міста Коростеня), який працював в АР Крим на посаді міліціонера відділення поліції (зокрема, й охороняв МДЦ "Артек").

Інші новини про покарання зрадників України

На Одещині до 11 років та 4 місяців за ґратами засудили місцеву жительку, яка збирала кошти для своїх родичів, що воюють проти України. У соцмережах вона закликала купувати для них ліки, їжу, екіпірування. Двоє її родичів на початку повномасштабного вторгнення увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ та брали участь у захопленні Маріуполя і Херсонщини.

Також в Одесі довічне ув’язнення отримав екс-правоохоронець, який збирав для росіян розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ й готував диверсії.

Вас також можуть зацікавити новини: