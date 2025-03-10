Міністр закликав ховати паперовий дозвіл на поличку.

Українці за вісім годин, відколи з’явилася можливість отримати онлайн-дозвіл на зброю, згенерували вже понад 90 тисяч таких дозволів у застосунку "Дія".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ви згенерували 90 000+ дозволів на зброю в "Дії" за 8 годин! Супершвидкість, як завжди. Якщо ще не розібралися, як підтягнути документ, - дивіться покрокову інструкцію від команди", - написав міністр.

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Федоров закликав користуватися дозволом на зброю в "Дії", а паперовий дозвіл "ховати на поличку".

Дозвіл на зброю можна миттєво згенерувати у Дії

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у "Дії" запустили сервіс з отримання онлайн-дозволів на зброю. Таким чином, документ стало можливо отримати як у сервісах Міністерства внутрішніх справ, так і в застосунку.

За словами міністра цифрової трансформації Федорова, завдяки новому сервісу в "Дії" цифровий дозвіл на зброю можна згенерувати миттєво з Єдиного реєстру зброї і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

Міністр розповів, що в "Дії" користувач буде отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа, а продовжити дозвіл можна онлайн через сайт МВС.

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