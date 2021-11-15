48-річний Ігор Євтушенко вирушив на змагання завдяки небайдужим українцям, які зібрали гроші для його поїздки в Абу-Дабі.

48-річний двірник з Херсона здійснив свою мрію - Ігор Євтушенко поїхав на Чемпіонат світу з джиу-джитсу. Більш того, спортсмен не просто взяв участь у змаганнях, а ще й виграв золоту медаль.

Про це Євтушенко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Щасливий чоловік, який працює двірником, хоч і є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу, поділився фото із золотою медаллю. Також він написав, що поки ще не може прокоментувати свою перемогу, бо його переповнюють радісні емоції.

"Я - чемпіон світу!!! Подробиці й все інше пізніше, слів немає. Переповнюють емоції", - вказав Євтушенко.

На поїздку в Абу-Дабі, де проходять змагання, спортсмену не вистачало 700 доларів. Він розповів про свою сумну історію і попросив українців про допомогу. Небайдужі люди допомогли двірнику і зібрали для нього необхідну суму, завдяки чому він отримав можливість відправитися в Дубай на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.

Історія двірника з Херсона - що відомо

У вересні цього року чемпіон Європи з джиу-джитсу розповів, що він став двірником у Херсоні. 48-річний Ігор Євтушенко вже кілька місяців прибирає на території Херсонської школи №57. Робота двірником йому дозволяє поєднувати приємне з корисним: першу половину дня Євтушенко прибирає, а в другій - працює тренером в спортзалі.

Він опублікував у Facebook прохання про допомогу і всього через кілька днів стало відомо, що в Херсоні здійснили мрію шкільного двірника - він їде на Чемпіонат світу з джиу-джитсу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Бердянську біля сміттєвого бака знайшли пакет із сотнею тисяч гривень. Жінка повернула пакет власнику, але той віддячив її досить скупо.

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Автор: Поліна Кузенко