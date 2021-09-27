Необхідну суму вдалося зібрати за лічені дні.

У Херсоні здійснили мрію чемпіона Європи з джиу-джитсу Ігоря Євтушенка, який зараз працює шкільним двірником - він поїде на чемпіонат світу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як зазначається, чоловікові вдалося зібрати суму коштів, необхідну для участі в змаганнях. Людей вразила історія колишнього водолаза - вдень він працює двірником, а ввечері тренується й тренує інших. У спорт прийшов у 42 роки, втім вік не завадив йому стати чемпіоном України та Європи. Зараз йому 48 років.

На поїздку йому не вистачало $700. Необхідну суму вдалося зібрати за три дні. Після цього чемпіон оприлюднив у соцмережі відео з подякою.

"Мрія моя збулася. Я буду на чемпіонаті світу, я докладу всіх зусиль для того, щоб ми перемогли. Це буде наша спільна перемога", - сказав він.

Євтушенко також повідомив, що успішно пройшов реєстрацію на чемпіонат світу й придбав квитки.

Як повідомлялося раніше, чемпіонат світу з джиу-джитсу відбудеться 15-16 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мета Євтушенка - стати чемпіоном світу.

Шлях Ігоря до джиу-джитсу був тривалим - в молодості він був водолазом, але їхню водолазну групу розпустили ще 20 років тому. Після цього він спробував щастя в бізнесі, але зізнається - це був невдалий досвід.

Одного разу він помітив надбавку у вазі на 20 кілограмів і вирішив піти в спортзал. Так він в 42 роки опанував джиу-джитсу і тепер тренує інших - і дітей, і дорослих.

Автор: Юрій Годован