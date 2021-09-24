Чесна жінка, якій пощастило знайти гроші, вже повернула їх власнику.

В Запорізькій області знайшли пакет з десятками тисяч гривень. Незвичайну знахідку виявили біля сміттєвого бака, гроші були розділені канцелярськими гумками, великі купюри акуратно лежали "стопкою".

Про знайдений пакет з десятками тисяч гривень розповіла волонтер з Бердянська. Валентина Мамай опублікувала фото з грошима у Facebook і написала, що поверне їх тому, хто назве точну суму.

Так, пакет знайшли в Бердянську. Місцеві ЗМІ повідомили, що мешканка міста, яка займається бродяжництвом, виявила гроші та звернулася до волонтера з проханням допомогти їй знайти власника.

Читайте такожЧемпіон Європи з джиу-джитсу ставши двірником у ХерсоніСама зоозахисниця подробиць про знахідку не повідомила, проте вже написала в коментарях до свого посту, що гроші вже повернули тому, хто їх втратив. Точну суму волонтер не називала.

Користувачі почали цікавитися, чи отримала Мамай винагороду за свій добрий вчинок. Вона зазначила, що власник грошей віддячив за повернення пакету, але не стала розкривати деталі. Однак видання "Пік" повідомляє, що за це жінки отримали всього 100 гривень.

У коментарях багато хто вказав, що вчинок волонтера заслуговує на повагу. Адже жінка могла залишити гроші собі або ж витратити знайдені десятки тисяч гривень на допомогу тваринам.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інші незвичайні знахідки в Україні та світі. Так, біля берегів Іспанії знайшли десятки золотих монет часів Римської імперії. А от на Київщині жінці не пощастило - у своєму супі вона знайшла пожовану жуйку.

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Автор: Поліна Кузенко