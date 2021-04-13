У столичній прокуратурі повідомили, що працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих гроші.

Правоохоронці затримали при передачі хабара завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.

За даними джерела "Цензор.НЕТ" у правоохоронних органах, хабарі мали системний характер, їх брали з родичів померлих за додаткові послуги, які мають надаватися безкоштовно.

Журналістам вдалося зв'язатися з одним з постраждалих, який попросив не вказувати його прізвище. Він також надав відео свого спілкування з лікарями.

"Я, коли прийшов до завідувача, там ще бабуся сиділа, яка намагалася забрати тіло дідуся і їй не хотіли видавати", - розповів Сергій.

"Мені сказали, що я маю заплатити за те, що вони його забрали в морг, за зберігання тіла, бальзамування та інше. Попросив пояснити, чому державна структура за це вимагає гроші. Кажу їм: "хлопці, якось негарно виходить, хоч похорон пенсіонерів у нас мають бути безкоштовними". Батько багато років пропрацював на кількох відомих в країні заводах. Я спочатку відмовився платити, але мені почали надзвонювати. Коли я приїхав і сказав, що готовий платити, у мене взяли гроші, але квитанції, які обіцяли, не виписали".

За словами Сергія, його батько помер вдома, він довго хворів. І його смерть не пов'язана з коронавірусом.

"Контакти тих, з ким слід зв'язатися в морзі, мені дала лікар, яка разом з поліцією приїхала додому до батька, щоб констатувати факт смерті. У морзі мені нарахували 14600 грн. Я звернувся в поліцію", - додав він.

Сергій уточнив, що, як йому пояснили в поліції, він не єдиний потерпілий, є й інші. Поки представники правоохоронних органів не коментують сьогоднішні події в морзі столичної лікарні, але як стало відомо "Цензор.НЕТ" з власних джерел, патологоанатоми були затримані за ст.208 КПК України при передачі суми в 5 тисяч гривень.

У столичній прокуратурі повідомили, що зазначені працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих грошові кошти за прискорення проведення розтинів тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ надаються безкоштовно.

Лікарів затримали при отриманні від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, яка померла від COVID-19.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть причетні до корупційної схеми.

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Автор: Григорій Бондар