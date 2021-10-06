Якщо ж їх не знайдуть на робочому місці, то правоохоронці вручать їм підозру в інший спосіб, передбачений законодавством.

Близько 50 журналістів прийшли до офісу "Укрексімбанку" з вимогою притягти до відповідальності голову правління цього банку Євгена Мецгера та його підлеглих за перешкоджання журналістській діяльності та фізичне насильство, застосоване до журналістів "Радіо Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти вважають, що Мецгера та його підлеглих необхідно притягнути до відповідальності не лише за ст.171 ККУ; (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), але й за ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), а також за ст.146 та ст.186 ККУ (незаконне позбавлення волі та грабіж).

До офісу банку прийшли також поліцейські та прокурор, які мають намір вручити підозру двом фігурантам цієї справи, прізвища яких до вручення підозри наразі не називають.

Як повідомила кореспонденту УНІАН на місці події речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, на місце прийшли заступник начальника відділу дізнання Голосіївського управління поліції і прокурор Голосіївської окружної прокуратури для здійснення процесуальних дій – вручення підозри двом особам по ч.1 та ч.3 ст.171 ККУ.

Разом з тим, вона не виключила, що після проведення процесуальних дій з цими особами, кваліфікація може бути змінена або доповнена. Якщо ж їх не знайдуть на робочому місці, то правоохоронці вручать їм підозру в інший спосіб, передбачений законодавством.

Що відомо про напад

4 жовтня під час інтерв’ю Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж, їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства по відношенню до знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

Автор: Дмитро Хилюк