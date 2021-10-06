Нова кваліфікація передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років.

Поліція перекваліфікувала справу про напад на журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку".

Як повідомив у Facebook директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

"У понеділок за їхньою заявою одразу була первинна реєстрація за частиною 1 цієї ж статті. Третя частина - найсуворіша, бо передбачає, що злочинні дії щодо перешкоджання журналістам було скоєно службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб", - пояснив він.

Читайте такожНапад на журналістів в "Укрексімбанку": у Зеленського сказали, що загрожує голові правління банкуЗа словами Шевченка, покарання за такий злочин - штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Напад на журналістів в Укрексімбанку: що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив про складання повноважень на час проведення слідчих дій з приводу конфлікту з журналістами видання "Радіо Свобода".

4 жовтня під час інтерв’ю Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж, їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства стосовно знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

Автор: Антоніна Доломанжи