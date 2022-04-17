Влада України докладають усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше.

З російськими окупантами на сьогодні, 17 квітня 2022 року, не вдалося домовитися про припинення вогню, гуманітарні коридори не відкриватимуться.

Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше", – заявила Верещук.

Окремо віце-прем'єр зазначила, що українська сторона вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

"Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська влада та керівництво Донецької та Луганської областей закликало українців якнайшвидше евакуюватися, у зв'язку з загрозою активних бойових дій в регіонах у найближчі дні.

Тільки на Луганщині, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, евакуації потребують 80 тисяч людей.