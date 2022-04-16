"Укрзалізниця" допомагає вивозити людей на Західну Україну, але жодна залізнична станція на Луганщині не працює.

В Луганській області ще залишаються та потребують евакуації 80 тис. людей.

Про це повідомив голова голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Луганщині зараз збільшилась кількість обстрілів і ситуація залишається напруженою. Якщо раніше на території області, підконтрольній Україні, лишалося близько 300 тис. людей, які потребували евакуації, то зараз чітку цифру по всім пунктам назвати не можна, але десь 70-80 тисяч ще лишається. Ми кожного дня проводимо евакуацію і звертаємось до людей з проханням виїжджати", – зазначив він.

Гайдай також повідомив, що "Укрзалізниця" допомагає вивозити людей на Західну Україну, але жодна залізнична станція на Луганщині не працює.

"Вже майже 2 місяці у кожному населеному пункті кожного дня озвучуються адреси, на які приїжджають автобуси та вивозять людей за кордон Луганської області на ті залізничні станції, які погоджені з "Укрзалізницею". Є варіанти, коли людей автобусами забирають та привозять безпосередньо в області, де домовлено, що людей приймуть, як нещодавно було на Київщині", - розповів він.

Гайдай ще раз звернувся до місцевих жителів з проханням, евакуюватись, поки для цього є можливість, і не доводити ситуацію до такого градусу, як було в Рубіжному, коли люди занадто довго зволікали.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гайдай повідомив, що окупанти не випускають людей, які хочуть евакуюватися з підконтрольної ворогу частини Рубіжного.

Зранку вдалося евакуювати 25 мешканців області - це мешканці південної частини Рубіжного, а також Кремінної.

Також він повідомив, що сьогодні евакуація організована за п’ятьма напрямками – Попасна, Гірське, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Евакуаційні автобуси вже у місцях зборів або на шляху до них.

Він додав, що виїзд із Кремінної з боку Рубіжного заблокований росіянами давно, тому евакуація там відбувається за іншими маршрутами.

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