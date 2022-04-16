Зранку вдалося евакуювати 25 мешканців області.

Російські окупанти не випускають людей, які хочуть евакуюватися з підконтрольної ворогу частини Рубіжного на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, зранку вдалося евакуювати 25 мешканців області - це мешканці південної частини Рубіжного, а також Кремінної.

"Багато рубіжан хочуть виїхати, але не можуть, бо їх не випускають російські війська. Із тих районів міста, де ситуація контрольована, намагаємося евакуювати щоразу. Врятовані жителі Кремінної теж прямують до залізничного вокзалу", - зазначив Гайдай.

Як писав УНІАН, в Рубіжному тривають позиційні бої. Місто майже зруйноване.

"Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає "русский мир": горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста - руїни. Орки знищили все", - зазнав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Наразі Росія завершує підготовку до наступу на Донбас. Окупанти хочуть захопити важливі транспортні вузли в районі міст Попасна і Рубіжне, а також блокують перекидання підрозділів Збройних сил України в східному напрямку.

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