Він попросив впустити його в місто для збору дітей і організації їх вивезення.

Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе як заручника в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів - дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе. Так, я прошу впустити мене в Маріуполь для збору дітей і організації їх вивезення. Мені потрібно три дні в місті. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон", - написав він.

Аброськін нагадав, що він - генерал поліції і у 2014-2018 роках організовував протидію окупантам в Донецькій області.

"Я включений у ваші санкційні списки. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, ближче всіх до знаменитого полку "Азов". Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються в Маріуполі", - додав він.

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