У 2023 році держава втратила приблизно 600 мільйонів гривень на закупівлі дронів Autel EVO MAX у рамках проєкту "Армія дронів".

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що не моніторив закупівлі БпЛА від початку заснування проєкту "Армія дронів", тобто близько півтора року.

Однак, у 2023 році держава втратила приблизно 600 мільйонів гривень на закупівлі дронів Autel EVO MAX у рамках спільного з Міністерством цифрової трансформації проєкту "Армія дронів". Про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Федоров розповів, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023-го, потім Мінцифри почало моніторинг, і саме за його підсумками було звернення до НАБУ.

Відео дня

"Ми стали отримувати сигнали від інших компаній ще у вересні, можливо, у серпні, про те, що можемо закуповувати по іншій ціні. Потім наприкінці вересня я отримав з фронту перші накладні за такою завищеною ціною. Ми запросили ці контракти, ввели моніторинг цін на ринку. У листопаді я написав лист до НАБУ про те, що з Autel були певні проблеми, тож просимо вас покращити або поглибити моніторинг цих договорів", - сказав міністр.

У розслідуванні сказано, що закупівля дронів здійснювалась через компанію Кріон-М, яка має статутний капітал 765 грн та спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо. Однак у 2023 році Кріон-М почав продавати БПЛА Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Як зазначається в розслідуванні, прозорого тендера не було, а пропозиції надавали ті компанії, які запросили в самому Держспецзв’язку.

Журналісти hromadske з’ясували, що з липня 2023 року Кріон-М продав державі 3900 дронів приблизно за півтора мільярда гривень. Так, вартість одного безпілотника становила майже 500 тис. гривень. Для порівняння волонтерський Фонд Сергія Притули в червні 2023 року купував такі дрони в комплекті з однією батареєю за 280 тисяч гривень, а в серпні - за 212 тисяч за штуку.

Журналісти з’ясували, що Держспецзв’язку підписав два контракти з компанією Кріон-М, за якими закупив 1074 і 1912 дронів відповідно.

Як зазначається в розслідуванні, на першому контракті, що був укладений у травні 2023 року, Кріон-М "збагатився" приблизно на 195 млн грн, а на контракті, підписаному в серпні 2023-го, - майже на 398 млн.

Окрім цього, журналісти дізнались, що компанія купувала дрони в польської UMO та німецької Danator, засновник якої є українець Сергій Велічук.

Зазначається, що у вересні 2023 року Кріон-М купив у UMO 912 дронів Autel за завищеними цінами - майже за 447 млн грн. Так, вартість одного безпілотника становила майже 490 тис. грн за тодішнім курсом, сказано в матеріалі.

У німецької Danator Кріон-М закупив дрони також за завищеними цінами, пише hromadske. Так у липні 2023 року українська компанія придбала в Danator 532 дрони за 6 мільйонів 240 тисяч євро, що становить 11 730 євро за штуку, а це за тогочасним курсом близько 487 тис. грн.

За словами Велічука, його дрони нібито мають спеціальну прошивку і тому дорожчі. Однак технічний експерт Фонду Притули заявив, що прошивка у безпілотника абсолютно стандартна.

За словами Федорова, після історії з Autel у Мінцифри зробили висновки.

"Я не контролював ціни на дрони й те, які компанії їх продають. Наприклад, про компанію "Кріон-М" я дізнався вже за фактом - з накладних, які мені надсилали журналісти або військові. Тому що я особисто не моніторив електронну систему. В цьому полягала ідея, що ми - не закупник, але закупнику говоримо: "Дивіться, ми політично (і я особисто) беремо на себе відповідальність за проєкт, ви закуповуєте - і повинні робити це за законом, прозоро. Щоб над вами був контроль, я всі договори в режимі реального часу передаю антикорупційним органам", - пояснив міністр.

Проєкт "Армія дронів" - останні новини

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються у межах проекту "Армія дронів", за 2-10 квітня було уражено 30 російських танків, 86 бойових броньованих машини та майже 100 гармат. Про це повідомив Михайло Федоров.

"Дрони працюють. За тиждень на фронті мінус 30 російських танків, майже 100 гармат та 86 бойових броньованих машин", - заявив він.

Також було знищено 16 ворожих САУ, шість засобів ППО, 10 РСЗВ та 180 російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: