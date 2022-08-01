З тваринами чоловік пройшов понад 50 км, а потім найняв вантажівку, щоб довезти овець на Волинь.

Фермер з Донбасу Володимир Альохін багато років розводив овець у Павлівці, але через бойові дії був змушений покинути домівку.

Як повідомляє "Суспільне", свою отару вівчар не покинув. Спочатку його отара налічувала 520 голів, але після одного з обстрілів, він втратив частину тварин.

"У мене 100 голів лягли... коли був мінометний обстріл. Я стояв на пасовищі, намагався відігнати, але все-таки влучило", - розповів чоловік.

Вцілілу частину овець чоловік спочатку пішки гнав із зони бойових дій. З тваринами пройшов понад 50 км, а потім найняв вантажівку, яка завезла овець на Волинь до знайомого фермера.

"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", - розповів волинський фермер Василь Мельник.

Тепер вже на лугах Волині фермеру з Донбасу випасати стадо допомагають Люся і Рошен, двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз з Донеччини.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через Запоріжжя пройшло близько 400 тис. українців, які виїхали з окупованих територій.

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