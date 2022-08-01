В даний час у Запоріжжі залишається майже 90 тис. внутрішньо переміщених осіб.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через Запоріжжя пройшло близько 400 тис. українців, які виїхали з окупованих територій.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтерв‘ю "Укрінформу".

"Через місто пройшло близько 400 тис. людей. Зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 106 тис.", – повідомив Старух.

За його словами, безпосередньо зараз в місті Запоріжжі перебуває майже 90 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Частина з них поїхала далі. Частина залишилася – 16 тис. мешканців Донеччини, у тому числі близько 7 тис. маріупольців. З Пологівського району, з Гуляйполя багато людей залишилося. Дехто знімає житло, дехто живе у родичів, друзів, знайомих. У селах живуть близько 10 тис. людей. В обласних комунальних закладах – майже 2 тис., у міських комунальних закладах – десь одна тисяча. Розміщуємо в усіх комунальних установах, в яких можна розмістити", – пояснив ситуацію Старух.

Голова ОВА додав, що наразі прибувають багато людей з окупованої Херсонської області. Для них створять окремий хаб.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня президент Володимир Зеленський закликав українців, які досі перебувають на Донбасі, евакуюватися.

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