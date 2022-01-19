Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет позивається до Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрації постанови, яка скасовує припинення дії Української православної церкви Київського патріархату.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Суд просять зобов'язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті здійснити реєстрацію Постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату, як такої, що скасовує припинення релігійного об'єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату". Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суд міста Києва. Позивачем зазначений - настоятель Церкви, Патріарх Київський і всієї Русі - України Філарет", - мовиться у дописі.

Крім цього, у позовних вимогах зазначено: визнати протиправною бездіяльність відповідача - Держслужби з етнополітики та свободи совісті - щодо реєстрації у держреєстрі відповідної Постанови.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Читайте такожПатріарх Філарет заявив, що після надання томосу про автокефалію ПЦУ розділена між Константинополем і МосквоюЯк повідомляв УНІАН, 15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

24 червня 2019 року синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією та передав її митрополиту Епіфанію.

Разом з тим Філарет заявив про намір зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.

Міністерство культури у січні 2019 року скасувало реєстрацію УПЦ КП, однак патріархія оскаржувала це рішення.

5 грудня 2019 року синод ПЦУ створив для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у складі ПЦУ у формі місії та надав йому пожиттєве право на проживання у будівлі церкви та здійснення богослужінь у Володимирському соборі.

5 лютого 2020 року Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов'язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Священного синоду.

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