Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв’язків з будь-якою партією.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетьманцев каже, що організатори, які вивели підприємців з протестами у центр Києва, граються в політику й не йдуть на компроміси.

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Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він заявив, що #SaveФОП виступає за скасування касових апаратів узагалі, але фіскалізація потрібна Україні, згадавши про досвід сусідів, зокрема Польщі.

«Теж були мітинги, теж були непогодження, але країна нормально працює, все «вбілу», все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек? Може, у них якийсь унікальний бізнес? Може, цього не треба робити?», – стверджує депутат.

Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв’язків з будь-якою партією.

Протести ФОПів: що відомо

22 грудня вдень активісти #saveФОП влаштували чергову акцію протесту. Увечері вони прийшли до Палацу "Україна", в якому проходив концерт "Вечірнього Кварталу". Активісти хотіли поспілкуватися з акторами й попросити їх "присоромити" президента. На місці було помічено значне зосередження правоохоронців.

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: УНІАН