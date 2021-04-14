Україна увійшла до рейтингу частково вільних країн світу в 2021 році.
Про це свідчать результати щорічного дослідження "стан свободи у світі", проведеного Freedom House.
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За шкалою демократичної свободи Україна набрала 60 з 100 можливих балів, зокрема 26 з 40 у сфері політичних прав і 34 з 60 у розрізі громадянських свобод.
Минулого року Україна набрала 62 бали і так само перебувала на рівні частково вільних країн.
Стан свободи в світі - це щорічне дослідження і супроводжуючий його рейтинг про стан політичних і громадянських свобод в країнах світу, який випускається міжнародною неурядовою організацією Freedom House.
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