ФСБ здійснює "фільтрацію" українських громадян на кордоні з Естонією, сотні маріупольців вже шість діб чекають у черзі.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє у Telegram.
"Росія блокує евакуацію українців, серед яких сотні маріупольців, на кордоні з Естонією. Критична ситуація склалась на пункті пропуску в районі Івангороду. ФСБ проводить фільтрацію до перетину кордону та потрапляння в пункт переходу. Люди чекають в черзі вже шосту добу в абсолютно нелюдських умовах", - заявив Андрющенко.
Він додав, що також повідомляють по затримання та випадки заборони перетину кордону. "Те, що ми бачили протягом літа в Маріуполі, зараз відбувається в Івангороді", - підкреслив радник мера.
За його словами, ситуація ще погіршується великою кількістю росіян, що намагаються втекти. "Тому прикордонники та ФСБ в першу чергу "обслуговують" росіян", - заявив Андрющенко.
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