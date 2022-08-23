Малолітні діти пробули самі в автомобілі 8 годин.

Росіяни познущалися з молодої сім'ї, яка виїжджала з окупованого Мелітополя разом із двома малолітніми дітьми.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада".

"Сім'ю з двома дітьми, чоловіка та жінки, зупинили. Чоловіка та жінку посадили в клітку (відправили на фільтрацію – ред.), а двоє малолітніх дітей віком 4 та 6 років 8 годин сиділи в машині самі", - розповів Федоров.

Така фільтрація відбувається в бік Криму. За словами Федорова, таку ж фільтрацію окупанти хочуть запровадити у Василівці. Там вони теж хочуть побудувати клітку й пропускати лише місцевих жителів.

Мер Мелітополя зазначив, що виїхати з окупованих територій стає все важче.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в евакуаційній колоні померла жінка, яка намагалася виїхати з окупації до Запоріжжя. Як повідомив тоді Федоров, росіяни по кілька днів не пропускають евакуаційні колони з окупованих територій в Запоріжжі. Він зазначив, що це не перша смерть в евакуаційній колоні.

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