У громадян РФ питатимуть про ставлення до війни в Україні.

У Міністерстві закордонних справ Естонії запропонували запровадити для росіян "декларацію лояльності" при отриманні ними громадянства країни або продовженні посвідки на проживання.

Про це повідомив глава МЗС Урмас Рейнсала під час прес-конференції.

Згідно з його пропозицією, у громадян РФ питатимуть про ставлення до війни в Україні.

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"Я думаю, що в ситуації, яка склалася, цілком доречно поставити питання про те, щоб люди дійсно давали декларацію про лояльність. Це означає оцінку того, як вони розуміють війну Росії в Україні, як люди розуміють минуле Естонії", - пояснив міністр.

Як відомо, зараз для отримання громадянства Естонії необхідно скласти іспит на знання естонської мови та конституції.

Естонія та війна в Україні

Естонія активно підтримує Україну у протистоянні російській агресії. Таллін регулярно передає Києву озброєння та гуманітарну допомогу. Зокрема, у серпні стало відомо, що Естонія надасть Україні додатково летальну зброю - міномети та протитанкове озброєння.

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія також першою в ЄС запровадила нові візові санкції для громадян РФ. З 19 вересня вона перестала пускати громадян РФ із шенгенськими туристичними візами, бо вважає, що їхні поїздки - це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони.

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