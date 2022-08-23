Через фільтрацію повинні будуть проходити всі мешканці, які хочуть виїхати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

Окупанти анонсували створення у Василівці Запорізької області спеціального фільтраційного табору.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону 22 серпня.

За його словами, окупанти посилюють терор місцевого населення і планують створити у Василівці, яка є єдиним пунктом перетину лінії розмежування, фільтраційний табір, щоб тільки через цю фільтрацію випускати людей на контрольовану Україною територію.

"З сьогоднішнього дня вони розпочали масову фільтрацію одразу в багатьох районах нашого міста. В місті перетину лінії бойових дій, у Василівці, вже вони (окупанти-УНІАН) анонсували, що буде зроблений спеціальний фільтраційний табір. І через цей табір повинні будуть проходити всі наші мешканці, які хочуть виїхати з тимчасово окупованої території на територію, яка підконтрольна державі Україна. Ми бачили вже приклади цих таборів безпосередньо на лінії перетину в Криму, ми бачили їх в Маріуполі і ця фільтрація дійсно це жах, приниження і тортури над нашими мешканцями", - акцентував Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, яким чином на настрої російських окупантів впливають останні успіхи ЗСУ зі знищення, в тому числі Антонівського мосту.

"Звичайно це більше мотивує окупантів до жаху та до втечі. Вже тиждень, як вони почали процедуру вивозу з міста Мелітополя своїх сімей, яких вони привозили раніше. Мотивація у них воювати на нашій землі стає все меншою. Я точно впевнений, як тільки розпочнуться рішучі кроки з боку ЗСУ в напрямку міста Токмака або міста Мелітополя, або деокупації в цілому Запорізької області, вони (окупанти-УНІАН) будуть бігти до нашого тимчасово окупованого Криму, а там і далі", - підкреслив Федоров.

Він додав щодо диверсій, які готують російські окупанти у Мелітополі.

"Вони готують диверсію на території міста Мелітополя, зараз вони хочуть її зробити на базі наших теплових мереж, але не лише з інфраструктурою теплоенергетики. Вони (окупанти-УНІАН) відкрито кажуть що, якщо будуть бігти з нашого регіону, вони це не виключають, то вони будуть намагатися підривати всю нашу інфраструктуру, починаючи від шкіл та закінчуючи лікарнями. Підтвердженням цих слів є те, що вони вже розмістили одну з своїх військових баз на території нашої міської лікарні №1, в самому центрі нашого міста", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти організовують переправу з барж.

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