Особа зобов’язана прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стати на облік.

Громадянам України призовного віку, які проживають не за місцем прописки, необхідно написати заяву і встати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Про це йдеться у роз'ясненні Львівського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК).

Зазначається, що особа зобов’язана прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стати на облік.

У Львівському ТЦК також уточнили, що внутрішньо переміщені особи також повинні зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК.

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"Після внесення даних до єдиного реєстру за новим місцем проживання, громадянин автоматично буде знятий з обліку за старою адресою", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні: останні новини

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що в Україні наразі немає потреби у зниженні мобілізаційного віку. За його словами, не завжди мобілізація юнаків 18-20 років гарантує успіх у війні.

Як сказав військовий, якщо буде проведено перевірку щодо бронювання, то частина людей, які отримали бронь у незаконний спосіб, можуть вивільнитися для армії.

Раніше начальник адміністративного відділу районного ТЦК у місті Києві Олег Коротченко пояснив, як формуються списки оповіщення військовозобов’язаних. Він пояснив, що зараз через "Укрпошту" отримують повістки і ті особи, що оновили дані, і ті, хто не з’являвся до ТЦК та СП.

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