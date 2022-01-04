Мешканці столиці скаржаться на "нелюдей", які ще й справляли нужду прямо біля будинків.

1 січня тисячі киян та гостей столиці зустріли Новий рік біля головної ялинки країни. Проте свято не обійшлося без сумної новини. Локацію довкола головної ялинки "закидали" сміттям.

Фото сміття, які кияни та гості столиці залишили після себе прямо на вулицях, показала у Facebok письменниця Тетяна Череп-Пероганич.

"А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там дорогою і лишають", - написала вона.

У коментарях кияни почали масово скаржитися й на інші наслідки свят. Виявилося, люди залишили після себе не тільки сміття. Деякі "унікуми" влаштовували "туалети" прямо у дворах та під'їздах будинків, які розташовані у центральній частині Києва.

"Якщо людина свинею виросла, кількість сміттєвих баків проблеми не вирішує", "Так. А у дворах і під’їздах, які поруч влаштовують "туалети". Тому довкола смердить сумішшю алкоголю і сечі", - пишуть кияни.

Читайте такожВ Україні варто ввести відповідальність за еко-тероризм – експерти"Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди - свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших. Гидко на це дивитись, направду. На моїй вулиці, яка знаходиться навіть не в центрі, і достатньо смітників, і місця в них достатньо, щоб помістити сміття, а все одно стаканчики, пляшки і обгортки після новорічного святкування по всій вулиці валяються. Хочемо порядку в країні, а елементарно за собою прибрати не вміємо. Це просто жах", - додала ще одна мешканка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі продавці облили соляркою тисячі хвойних дерев, які не змогли продати до Нового року. Всі ялинки вивезені на смітник, оскільки використовувати їх на корм тваринам не можна.

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